"امناء بيروت" اشادوا بلقاء دار الفتوى

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اثنى ملتقى "امناء بيروت "على اللقاء الوطني الذي اقيم في دار الفتوى، مشيدا بدور "الوحدة الاسلامية المتماسكة التي تعد منطلقا للوحدة الوطنية الجامعة بين العائلة اللبنانية الواحدة وأساسها التمسك باتفاق الطائف الذي يعد المدخل الاول لتوطيد العلاقة بين لبنان وأشقائه العرب".واكد أن "الدار هي الصرح الجامع في مقاربة الشأن الوطني، وفي التفاعل مع مكونات الوطن بكل مشاربها واتجاهاتها في تشكيل اللحمة المتراصة لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة".وحيا الملتقى "دور السفير السعودي وليد البخاري بدعوة 22 نائبا من الحاضرين لاجتماع الدار الى عشاء بدارته، والتي تأتي كتأكيد على ايمان المملكة العربية السعودية بدور لبنان المحوري بين الدول العربية وأهمية قدرات شعبه وابداعاته ومهاراته، وسعيه الدؤوب للخروج من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي تعصف به دوريا".