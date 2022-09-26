في طرابلس...حريق بالقرب من المنازل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق بالقرب من المنازل في "شارع العطور" في طرابلس.



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وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء في فوج اطفاء طرابلس وعملت على اخماد الحريق والسيطرة عليه. وناشد الاهالي المعنيين التدخل لاخماد الحريق قبل وصوله الى المنازل تفاديا لاي كارثة.وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء في فوج اطفاء طرابلس وعملت على اخماد الحريق والسيطرة عليه.