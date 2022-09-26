وزير الزراعة يشكر العاهل الأردني.. والسبب؟

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، دعم لبنان لمبادرة إقامة مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، قائلا إن "الأردن كان أول من استشعر موضوع الأمن الغذائي قبل حتى أزمة كورونا".وخلال مقابلة له الى قناة "المملكة" لفت الحاج حسن الى أن الأمن الغذائي "لا يعرف حدودا"، داعيا الدول العربية إلى "تنحية خلافاتها جانبا لحل تلك الأزمة".وشكر الحاج حسن الملك عبدالله الثاني على مساعدته الشعب اللبناني والقطاع الزراعي تحديدا، وقال: "من عمّان أخاطب جلالة الملك لأشد على يده في إكمال مساعيه وجهده في سبيل التأليف بين القلوب وإيجاد الحلول على مستوى العمل العربي المشترك".أضاف: "إن رفع مستوى الأمن الغذائي هو هدف لنا كدول مجتمعة، ونعوّل على اللقاء مع الأردن وسوريا والعراق كثيراً في صناعة رؤية وحدوية تراعي الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى شراكة بين منظماتنا العربية والمنظمات الأممية العاملة في بلداننا". ودعا إلى "تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق معنا بغية الوصول إلى النتائج المرجوّة".وكشف أن "توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحّة للجميع للانطلاق في عمل عربي جامع يفتح الأبواب أمام تطوير هذا الملتقى بانضمام باقي الأشقاء العرب".