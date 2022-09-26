نائب يخرج من الجلسة وينضمّ الى اعتصام العسكريين المتقاعدين

خرج النائب جميل السيد من مجلس النواب وانضم الى العسكريين المتقاعدين المعتصمين امام المجلس، متضامناً، وألقى كلمة دعاهم فيها الى التهدئة.



وقال: "نحن نحاول في الداخل اخذ شيء من الحقوق، والوصول الى قرار يعطي الحقوق وينصف العسكريين. وهدفنا جميعا تحصيل الحقوق".

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