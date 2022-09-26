Advertisement

لبنان

نائب يخرج من الجلسة وينضمّ الى اعتصام العسكريين المتقاعدين

Lebanon 24
26-09-2022 | 04:43
A-
A+
Doc-P-994306-637997897632311966.jpg
Doc-P-994306-637997897632311966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج النائب جميل السيد من مجلس النواب وانضم الى العسكريين المتقاعدين المعتصمين امام المجلس، متضامناً، وألقى كلمة  دعاهم فيها الى التهدئة.

وقال: "نحن نحاول في الداخل اخذ شيء من الحقوق، والوصول الى قرار يعطي الحقوق وينصف العسكريين. وهدفنا جميعا تحصيل الحقوق".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-09-26
06:00 | 2022-09-26
06:10 | 2022-09-26
09:55 | 2022-09-26
09:50 | 2022-09-26
09:36 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website