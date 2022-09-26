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لبنان

النائب سليمان: اجتماع دار الفتوى اساسي والغاية منه وطنية

Lebanon 24
26-09-2022 | 05:21
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اقام  مركز تحفيظ القرآن في الرامة في وادي خالد، احتفالا لتخريج دفعة من حفظة القرآن، برعاية النائب محمد سليمان وحضور النائب السابق جمال اسماعيل رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

 
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وخلال الاحتفال، نوّه سليمان بانجازات اللجنة المنظمة، وتطرق الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد و"الذي نتج منه هجرة البعض والمخاطرة بحياتهم في البحار، للخلاص من جهنم التي وعدوا بها وكانت آخر نتائجها ماساة وكارثة بغرق مركبهم قبالة السواحل السورية".
 

وفي سياق آخر، رأى سليمان أن "اجتماع دار الفتوى أساسي واستثنائي، والغاية منه وطنية لتوحيد الأراء والمواقف بالاستحقاقات المقبلة، وبداية جديدة لجمع نواب السنة تحت سقف مرجعيتهم للحوار والتشاور في ما بينهم بكل القضايا، وخصوصًا في الاستحقاقات المقبلة والعمل للحد من هذه الأزمة وتخفيف من وطأتها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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