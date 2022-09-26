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لبنان

اعتصام لمخلصي البضائع في المصنع استنكارا لاستمرار توقيف موظفين في الجمارك

Lebanon 24
26-09-2022 | 05:46
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اعتصمت نقابات مخلصي البضائع ومالكي الشاحنات المبردة وغير المبردة والعاملين في منطقة المصنع الحدودية، واقفلوا البوابات الجمركية لفترة من الوقت، استنكاراً لـ "إستمرار توقيف ثلاثة مدراء عامين وموظفين في الجمارك اللبنانية على خلفية انفجار المرفأ".
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 واكدوا "تضامنهم مع الموقوفين"، مطالبين بـ"ابعاد السياسة عن هذا الملف واحقاق الحق، اذ لا يجوز الاستمرار بالمماطلة في هذا الملف وادخاله في الزواريب السياسية ".
 
واعلنوا ان "تحركهم سيكون تصعيدياً في الايام المقبلة، وسيقفلون بالكامل البوابات الجمركية في المصنع وينقلون تحركهم الى بيروت" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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