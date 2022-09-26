Advertisement

لبنان

سفير استراليا في لبنان زار الرابطة المارونية

Lebanon 24
26-09-2022 | 06:04
A-
A+
Doc-P-994325-637997948122789101.jpeg
Doc-P-994325-637997948122789101.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار سفير استراليا في لبنان اندرو بارنز، الرابطة المارونية، والتقى رئيسها السفير خليل كرم  في حضور أعضاء المجلس التنفيذي.
 
استهل  السفير كرم اللقاء بالحديث عن  العلاقة بين لبنان واستراليا التي ترقى الى القرن التاسع عشر. 
Advertisement
 
 
وشكر أستراليا على دعمها للبنانيين المقيمين فيها، والذين وفدوا إليها منذ ذلك القرن، وشكّل وجودهم علامة فارقة في المجتمع المضيف الذين أسهموا في نهضته وتطوره، وبات ولاؤهم له مثلاً ومثالاً في الوفاء.
 
 
كما نوّه السفير كرم بالدور الذي يضطلع به الاستراليون من أصل لبناني، في دعم ثبات وطنهم الأم في وجه التحديات الماثلة أمامه على غير صعيد، وهم يعتبرون اليوم من دعامة استمرار لبنان الذي يصارع الصعاب بما يسخون به من مساعدات مالية لعائلاتهم، وما ينهضون بمشروعات إنمائية وتربوية واجتماعية وصحتهم لبلداتهم وقراهم. 
 
 
كذلك، شكر السفير كرم استراليا وما وفرته للبنانيين من فرص مكنتهم من تكوين حضور مؤثر في مجتمعهم، مشدداً على التعاون المستقبلي مع مؤسسة Direct Aid Program (DAP) الحكومية الاوسترالية لدعم لبنان وشعبه في الأحوال الصعبة التي يمر بها. 
 
 
من جهته، أشاد السفير الأسترالي بارنز، بالدور المهم الذي تقوم به الجالية اللبنانية في أستراليا في خدمة وطنها الأم. كذلك الدور الكبير الذي اضطلعت به في نهضة استراليا، ومساهماتها في الإنماء والاقتصاد مجتمعها، متمنياً أن يعبر لبنان أزمته ويتعافى قريباً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-09-26
06:00 | 2022-09-26
06:10 | 2022-09-26
09:55 | 2022-09-26
09:50 | 2022-09-26
09:36 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website