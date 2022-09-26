سفير استراليا في لبنان زار الرابطة المارونية

زار سفير استراليا في لبنان اندرو بارنز، الرابطة المارونية، والتقى رئيسها السفير خليل كرم في حضور أعضاء المجلس التنفيذي.

استهل السفير كرم اللقاء بالحديث عن العلاقة بين لبنان واستراليا التي ترقى الى القرن التاسع عشر.

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وشكر أستراليا على دعمها للبنانيين المقيمين فيها، والذين وفدوا إليها منذ ذلك القرن، وشكّل وجودهم علامة فارقة في المجتمع المضيف الذين أسهموا في نهضته وتطوره، وبات ولاؤهم له مثلاً ومثالاً في الوفاء.

كما نوّه السفير كرم بالدور الذي يضطلع به الاستراليون من أصل لبناني، في دعم ثبات وطنهم الأم في وجه التحديات الماثلة أمامه على غير صعيد، وهم يعتبرون اليوم من دعامة استمرار لبنان الذي يصارع الصعاب بما يسخون به من مساعدات مالية لعائلاتهم، وما ينهضون بمشروعات إنمائية وتربوية واجتماعية وصحتهم لبلداتهم وقراهم.

كذلك، شكر السفير كرم استراليا وما وفرته للبنانيين من فرص مكنتهم من تكوين حضور مؤثر في مجتمعهم، مشدداً على التعاون المستقبلي مع مؤسسة Direct Aid Program (DAP) الحكومية الاوسترالية لدعم لبنان وشعبه في الأحوال الصعبة التي يمر بها.

من جهته، أشاد السفير الأسترالي بارنز، بالدور المهم الذي تقوم به الجالية اللبنانية في أستراليا في خدمة وطنها الأم. كذلك الدور الكبير الذي اضطلعت به في نهضة استراليا، ومساهماتها في الإنماء والاقتصاد مجتمعها، متمنياً أن يعبر لبنان أزمته ويتعافى قريباً.