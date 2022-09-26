بيان لهيئة إدارة السير والاليات والمركبات... ماذا في تفاصيله؟

صدر عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات البيان التالي:

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تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثاني على التوالي بسبب نفاذ رخص السير وتعتذر عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات، على ان تفتح الهيئة ابوابها نهاري الثلثاء والاربعاء، من هذا الاسبوع لكافة معاملات السوق ويتوقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الاسبوع.وتجرى امتحانات السوق نهاري الاربعاء والخميس كالمعتاد، على ان يتم اصدار بيان حول طبيعة العمل للاسابيع المقبلة في حينه.