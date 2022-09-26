دبوسي عرض مع كرم تطوير المشاريع في الكورة

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية Koura Peace Foundation الناشط الاقتصادي والاجتماعي غسان كرم.

وتناول اللقاء، سبل التعاون لتشجيع وتطوير المشاريع المتناهية والصغيرة والمتوسطة في منطقة الكورة.

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وأعرب كرم عن تقديره "للدور المميز الذي تقوم به غرفة طرابلس بشخص رئيسها وعلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يطلقها على نطاق طرابلس الكبرى والتي تندرج ضمن اطارها منطقة الكورة وهي جزء لا يتجزأ منها وذلك على المستويات الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية، ونحن نقف باعتزاز الى جانب تلك المشاريع الإنمائية والتطويرية التي تعود بمنافعها ليس على نطاق طرابلس الكبرى وحسب وإنما على إمتداد كل لبنان".