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لبنان

سرق "ATV" من زحلة وعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي!

Lebanon 24
26-09-2022 | 06:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 15-9-2022، ادّعت أمام مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية ر. م. (من مواليد عام 1996، سورية الجنسيّة) ضد مجهول بجرم سرقة درّاجة آلية "ATV" عائدة لها، من مدينة زحلة.
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نتيجةً للمتابعة، وبناءً على معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة عن قيام شخص مجهول بانتحال اسم "محمد علي نيحا" وعرض الـ “ATV" المسروق على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعه لأحد التّجار في طرابلس.

على إثر ذلك، تمّ استدراج المشتبه به إلى بلدة الفرزل، حيث تمّ توقيفه وشخصين آخرَين ساعداه في إخفاء الدّراجة التي جرى ضبطها في غضون ساعات من تاريخ حصول السّرقة، وهم كلٌّ من السّوريين:

ج. ك. (من مواليد عام 1997)
ص. ع. (من مواليد عام 1998)
ن. ع. (من مواليد عام 1988)
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم وأودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته بعد أن أعيدت الدّراجة إلى مالكتها.
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