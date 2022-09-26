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لبنان

إشكالٌ كبير أمام فرع "بلوم بنك" في صيدا.. شاهدوا ما حصل بالفيديو

Lebanon 24
26-09-2022 | 07:00
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نشرت صفحة "جمعية المودعين" عبر حسابها على "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة اقتحام عدد من الأشخاص بنك لبنان والمهجر - فرع صيدا، وتحديداً في شارع المصارف ضمن المدينة.
 
وبحسب الفيديو، فقد حصل تدافعٌ بين عدد من الشبان ورجال الأمن الذين منعوا أي شخصٍ من الدخول إلى المصرف. 
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مع هذا، فقد بيّنت المعطيات أنّ الإشكال حصل خلال محاولة أحد العسكريين الدخول إلى المصرف للحصول على المساعدة الاجتماعية.
 
ويأتي هذا المشهد تزامناً مع اليوم الأول لعودة المصارف إلى العمل بعد إضراب استمرّ لأكثر من أسبوع استنكاراً لموجة الاقتحامات التي شهدتها العديد من الفروع المصرفية يوم 16 أيلول الماضي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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