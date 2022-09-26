السنيورة عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة مع اياد علاوي

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه ظهر اليوم، رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من محتلف جوانبها، بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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