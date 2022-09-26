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لبنان

السنيورة عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة مع اياد علاوي

Lebanon 24
26-09-2022 | 07:27
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 استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه ظهر اليوم، رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من محتلف جوانبها، بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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فؤاد السنيورة

لبنان

العراق

اياد علاوي

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