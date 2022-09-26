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لبنان

خبر مهمّ عن أسعار جوازات السفر... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 07:31
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وافق مجلس النواب على رفع رسوم بدل إصدار جوازات السفر لتصبح مليون ليرة للـ5 سنوات، ومليوني ليرة للـ10 سنوات.
 
 
 
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