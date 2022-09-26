الجميّل: إقرار هذه الموازنة جريمة بحقّ البلد

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اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ان الموازنة هي عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي واصفا اياها بالمهزلة.الجميّل، وفي تصريحٍ له على هامش الجلسة قال: "بدلا من القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية ادخال الدولار الى البلد نضيع وقتنا بالهروب الى الامام مؤكداً ان "كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملية وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية .واعتبر ان ما يفعله المجلس اليوم هو نقل الثروة من القطاع الخاص والناس الملتزمة بالقوانين الى السوق الموازي وشركات التهريب. بالاضافة انه سيؤدي الى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين.واضاف: "إذا كان نصف الإقتصاد اليوم يتراوح بين شرعي وغير شرعي، فمع هذه الموازنة سيتحوّل اقتصادنا إلى غير شرعي بالكامل لأن الناس ستهرب من الضرائب وتنتقل الى الاقتصاد الموازي".وتابع: "نحن نعتبر أننا نناقش مواد وهمية، ولكن حرصًا على وحدة صف المعارضة قررنا ان نحضر ونسجل اعتراضنا من داخل الجلسة على كل هذه المواد التي هي خارج كل منطق وستؤدي الى انهيار ما تبقى من اقتصاد لبنان".