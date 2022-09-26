فضل الله استقبل وفداً من أهالي شهداء المرفأ: للإسراع بكشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين

استقبل العلامة السيد علي فضل الله، وفداً من أهالي شهداء المرفأ وضحاياه برئاسة إبراهيم حطيط الذي وضعه في اخر مستجدات هذه القضية من الناحية القضائية وما يقومون به من تحركات وأنشطة.

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ورحب فضل الله بالوفد، وأثنى على تحركاتهم من " أجل إبقاء هذه القضية حية"، معتبراً أنها "قضية وطنية تهم كل لبناني"، داعياً الجميع إلى "عدم تطييفها أو تسييسها أو إدخالها في لعبة التجاذبات الداخلية".

وقال فض الله: "ليكن هم كل الأطراف الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن وبعيداً عن المماطلة والتسويف، ومعاقبة من يثبت تورطه في هذا التفجير".