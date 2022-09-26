الى محبّي المواقع الأثرية.. اليكم ما أعلنه وزير الثقافة!

اصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، قراراً قضى بموجبه فتح ابواب كل المواقع الاثرية على الاراضي اللبنانية امام اللبنانيين يوم الثلاثاء ٢٧ ايلول لزيارتها مجانا وذلك لمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

Advertisement