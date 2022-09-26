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لبنان

الى محبّي المواقع الأثرية.. اليكم ما أعلنه وزير الثقافة!

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:08
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 اصدر وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، قراراً قضى بموجبه فتح ابواب كل المواقع الاثرية على الاراضي اللبنانية امام اللبنانيين يوم الثلاثاء ٢٧ ايلول  لزيارتها مجانا وذلك لمناسبة اليوم العالمي للسياحة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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لبنان

مواقع اثرية

محمد وسام المرتضى

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