وزير الطاقة يتحدّث عن 10 ساعات كهرباء... متى يصل الفيول الإيراني؟

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّ "زيارة الوفد اللبناني إلى إيران كانت إيجابية، وقد نصل مع هبتها ومع العقد العراقي إلى تغذية ما بين 8 و10 ساعات".

وأضاف فياض من قصر بعبدا: "يتم دراسة مواصفات الفيول الإيراني مقارنة بمواصفات الفيول المطلوب، ونحن نتحدث عن أيام وأسابيع لوصوله وليس عن أشهر".