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لبنان

وزير الطاقة يتحدّث عن 10 ساعات كهرباء... متى يصل الفيول الإيراني؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:11
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أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّ "زيارة الوفد اللبناني إلى إيران كانت إيجابية، وقد نصل مع هبتها ومع العقد العراقي إلى تغذية ما بين 8 و10 ساعات".
 
وأضاف فياض من قصر بعبدا: "يتم دراسة مواصفات الفيول الإيراني مقارنة بمواصفات الفيول المطلوب، ونحن نتحدث عن أيام وأسابيع لوصوله وليس عن أشهر".
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