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لبنان

أطلق النار عليه في بلدة النبي شيت

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً أطلق النار من سلاح حربي على المدعو ع.ح في بلدة النبي شيت.
 
وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وتبحث عن مطلق النار.
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النبي شيت

إطلاق نار

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