أطلق النار عليه في بلدة النبي شيت

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً أطلق النار من سلاح حربي على المدعو ع.ح في بلدة النبي شيت.

وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وتبحث عن مطلق النار.