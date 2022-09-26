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لبنان

القصيفي يستنكر الاعتداء على منزل حميه

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:23
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استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي حادث القاء قنبلة هجوميّة على منزل عضو النقابة، مراسل جريدة "الاخبار" في غربي بعلبك الزميل رامح حميّه في بلدة طاريا،" وهو المعروف بالتزامه المهني وعلاقاته الطبيعية مع مختلف الفئات والجهات، وملاحقته قضايا الناس الاجتماعية والحياتية".
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وقال " إن هذا الحادث الآثم يجب أن تكشف ملابساته وهوية القائمين به ومن يقف وراءهم. وإني أطلب من الأجهزة الامنية المختصة تكثيف تحرياتها وإماطة اللثام عن الاشخاص الذين القوا القنبلة، وكادوا أن يعرضوا الزميل حميّه وعائلته للخطر المباشر، وسوقهم أمام العدالة لينالوا ما يستحقون من عقاب".
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