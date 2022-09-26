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لبنان

بوشكيان: الموازنة تحفّز الصناعة والتصدير والبحث والتطوير

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:22
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أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الى أنّ "الموازنة الحالية هي موازنة دعم الصناعة اللبنانية، لجهة اقرار سلسلة مواد وفقرات تحفيزيّة للقطاع الانتاجي".
 

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وأوضح بوشكيان أن الموازنة تضمنت رؤية داعمة للتصدير، عبر رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل ماية بالماية".
 

واضاف: "كما نصّت على اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع. كما تمّ اقرار تعديل المادة 17 من القانون رقم 379 تاریخ 2001/12/14 (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تعفى من الضريبة:

- المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية.

- المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي".
 

وبحسب بوشكيان، شجّعت الموازنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النشوء والنمو. وأيّدت استخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% دون تحديد عدد العمال اللبنانيين ب 50 عاملاً. وجرى فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة".


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