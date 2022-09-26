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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت 18 شخصاً في طرابلس... وهذه جنسياتهم

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:32
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المطلوبين، ومن بينهم /18/ شخصًا من الجنسية اللبنانية، الفلسطينية، والسورية، جميعهم مطلوبين ومشتبه بهم بجرائم: تجارة أسلحة، سرقة، ترويج مخدرات، إطلاق نار، حيازة سلاح حربي دون ترخيص، تهديد، مقاومة رجال السلطة، نقل أسلحة وذخائر، أعمال مخلة بالآداب وتعاطي مخدرات.
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أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

في خلال الفترة الممتدة بين 16-09-2022 و 22-09-2022 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق: الميناء، الضم والفرز، القبة، البحصاص، والتل، أسفرت عن توقيفهم. وجرى ضبط دراجات آلية، مخدرات، مسدسات حربية وسكاكين.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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