اللواء عثمان استقبل السفير الباكستاني في لبنان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الباكستاني في لبنان السيد سلمان أطهر، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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