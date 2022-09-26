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لبنان

تحديد مواعيد امتحانات الدورة الثانية للكولوكيوم

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:56
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بقراره رقم 687/م/2022 تاريخ 26/9/2022 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2022 - الدورة الثانية وفاقاً للجداول الآتية:

 

1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

 

اليوم

التاريخ

الساعة

الاختصاص

مركز إجراء الامتحانات

الاثنين

21/11/2022

9 ص

الطـب العــام (خطي)

مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء

23/11/2022

9 ص

طـب الأسنـان (خطي)

مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الخميس

24/11/2022

9 ص

الصيدلـة (خطي)

مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت

 

 

2-  الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:

 

اليوم

التاريخ

الساعة

الاختصاص

مركز إجراء الامتحانات

السبت

26/11/2022

9 ص

طـب الأسنـان (شفهي وعملي)

مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الاثنين

28/11/2022

9 ص

الطـب العــام (شفهي)

مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء

29/11/2022

9 ص

الصيدلـة (شفهي)

مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء

30/11/2022

9 ص

علم التغذية (خطي وشفهي)

مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي)

القبالـة - الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي)

الخميس

1/12/2022

9 ص

العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي)

مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

11 ص

علم النفس العيادي (خطي وشفهي)

علم النفس التربوي (خطي وشفهي)

السبت

3/12/2022

9 ص

التمريض (خطي وشفهي)

مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

 

تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:

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https://dghe.mehe.gov.lb، وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ الطلاب المتخرّجين من جامعات خارج لبنان. ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان، في ما خصّ خرّيجي كلٍ منها، على أن تُقدّم الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 19/9/2022 ضمناً وتنتهي يوم الاثنين الواقع فيه 14/11/2022 ضمناً، بالإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم التاريخ المحدد أعلاه.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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