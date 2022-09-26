تحديد مواعيد امتحانات الدورة الثانية للكولوكيوم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بقراره رقم 687/م/2022 تاريخ 26/9/2022 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2022 - الدورة الثانية وفاقاً للجداول الآتية:
1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:
اليوم
التاريخ
الساعة
الاختصاص
مركز إجراء الامتحانات
الاثنين
21/11/2022
9 ص
الطـب العــام (خطي)
مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت
الأربعاء
23/11/2022
طـب الأسنـان (خطي)
مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت
الخميس
24/11/2022
الصيدلـة (خطي)
مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت
2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:
السبت
26/11/2022
طـب الأسنـان (شفهي وعملي)
28/11/2022
الطـب العــام (شفهي)
الثلاثاء
29/11/2022
الصيدلـة (شفهي)
مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
30/11/2022
علم التغذية (خطي وشفهي)
مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي)
القبالـة - الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي)
1/12/2022
العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي)
11 ص
علم النفس العيادي (خطي وشفهي)
علم النفس التربوي (خطي وشفهي)
3/12/2022
التمريض (خطي وشفهي)
تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: