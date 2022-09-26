بعثة اتحاد الجامعات الى كأس العالم للمواي تاي في تركيا

يشارك الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات في بطولة كأس العالم لمواي تاي الجامعات، التي تستضيفها مدينة سامسون التركية.



وتتألف البعثة اللبنانية من: كارمينا السيد وزن 54 كلغ (الجامعة الاميركية في بيروت)، فاطمة حسن وزن 71 كلغ (الجامعة الاسلامية في لبنان)، خليل زعرور وزن 71 كلغ (جامعة العلوم والفنون)، باشراف المدرب قاسم الخطيب.

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وكانت البعثة التي غادرت مطار بيروت الدولي بمواكبة رئيس اتحاد المواي تاي سامي قبلاوي، ونائب رئيس الإتحاد اللبناني الرياضي للجامعات ورئيس لجنته الفنية للالعاب القتالية عوض مرعي، قد انخرط افرادها في حصص تدريب منذ حوالي الشهر، وعددهم كان ثمانية لاعبين ولاعبات، قبل ان ترسو المشاركة اللبنانية على الابطال الثلاثة المذكورين.