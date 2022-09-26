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لبنان

"LARI" تطلق ورشة عمل حول "ابتكارات علمية لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية"

Lebanon 24
26-09-2022 | 09:18
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تُطلق مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "LARI"، في الخامس من تشرين الأول المقبل، أول ورشة عمل "B2B event"، بالتعاون مع وكالة الغابات للأراضي والبيئة في سردينيا "FoReSTAS"، وضمن اطار مشروع المختبرات الحيّة عبر الحدود للزراعة الحرجية "LIVINGAGRO" المموّل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "ENI CBC Med" الذي يتم تنفيذه في إيطاليا ولبنان واليونان والأردن.
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وتحمل هذه الورشة عنوان " ابتكارات علمية لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية"، وتهدف إلى دعم النتائج البحثية والتعليمية كما وتطوير ابتكارات ونقل التكنولوجيا والعمل على التسويق.
 

وخلال هذه الورشة سيقوم عدد من الباحثين من "LARI" ومن فريق عمل مشروع "LIVINGAGRO" ومن مؤسسات بحثية أخرى بتبادل الأفكار حول مختلف الموضوعات والابتكارات المتعلقة بالمراعي في الغابات الحرجية من أجل المساعدة على زيادة الربح والاستدامة والاستفادة من التنوع البيولوجي وفتح آفاق تعاون جديدة، بهدف مواجهة الموارد المحدودة والقيود البيئية.
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