"LARI" تطلق ورشة عمل حول "ابتكارات علمية لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية"

تُطلق مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "LARI"، في الخامس من تشرين الأول المقبل، أول ورشة عمل "B2B event"، بالتعاون مع وكالة الغابات للأراضي والبيئة في سردينيا "FoReSTAS"، وضمن اطار مشروع المختبرات الحيّة عبر الحدود للزراعة الحرجية "LIVINGAGRO" المموّل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "ENI CBC Med" الذي يتم تنفيذه في إيطاليا ولبنان واليونان والأردن.

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