Advertisement

لبنان

باخرة أوكرانيّة محمّلة بالذرة والزيت النباتي تصل إلى مرفأ طرابلس

Lebanon 24
26-09-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-994401-637998080587816333.jpg
Doc-P-994401-637998080587816333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رست الباخرة "Ak AMBITION" في مرفأ طرابلس  محملة بحبوب الذرة والزيت النباتي، قادمة من أوكرانيا إلى لبنان.
وكان باستقبالها السفير الأوكراني في لبنان ايهور اوستاش على رأس وفد من السفارة الاوكرانية، ومدير المرفأ أحمد تامر، ونقيب عمال المرفأ أحمد السعيد، والوكلاء البحريين وحشد من المعنيين العاملين في المرفأ.
Advertisement

وفي المناسبة، ألقى تامر كلمة شكر فيها الدولة الاوكرانية وسفيرها على الجهود التي تبذل في سبيل تأمين الحبوب والذرة والزيت للشعب اللبناني.
 
وأثنى على العلاقة والتنسيق بين البلدين وبلدان البحر الأسود آملا أن تستمر هذه العلاقة المتينة من اجل ان تثمر نجاحات لكلا البلدين، مؤكدا أن الدولة الاوكرانية أثبتت انها تقف إلى جانب الشعب اللبناني خلال الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان واهتمامها بالأمن الغذائي لشعبه.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-09-26
17:33 | 2022-09-26
16:55 | 2022-09-26
16:18 | 2022-09-26
16:14 | 2022-09-26
16:09 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website