باخرة أوكرانيّة محمّلة بالذرة والزيت النباتي تصل إلى مرفأ طرابلس

رست الباخرة "Ak AMBITION" في مرفأ طرابلس محملة بحبوب الذرة والزيت النباتي، قادمة من أوكرانيا إلى لبنان.



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وفي المناسبة، ألقى تامر كلمة شكر فيها الدولة الاوكرانية وسفيرها على الجهود التي تبذل في سبيل تأمين الحبوب والذرة والزيت للشعب اللبناني. وكان باستقبالها السفير الأوكراني في لبنان ايهور اوستاش على رأس وفد من السفارة الاوكرانية، ومدير المرفأ أحمد تامر، ونقيب عمال المرفأ أحمد السعيد، والوكلاء البحريين وحشد من المعنيين العاملين في المرفأ.وفي المناسبة، ألقى تامر كلمة شكر فيها الدولة الاوكرانية وسفيرها على الجهود التي تبذل في سبيل تأمين الحبوب والذرة والزيت للشعب اللبناني.

وأثنى على العلاقة والتنسيق بين البلدين وبلدان البحر الأسود آملا أن تستمر هذه العلاقة المتينة من اجل ان تثمر نجاحات لكلا البلدين، مؤكدا أن الدولة الاوكرانية أثبتت انها تقف إلى جانب الشعب اللبناني خلال الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان واهتمامها بالأمن الغذائي لشعبه.