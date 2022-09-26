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لبنان

بشأن الرواتب... هذا ما يعمل عليه أحد النواب قبل الجلسة المسائيّة

Lebanon 24
26-09-2022 | 09:55
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يعمل النائب علي حسن خليل على صيغة أو اقتراح بشأن الزيادات على الرواتب، على أن لا تقل بحدّها الادنى عن 5 ملايين ليرة، ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
 
وسيُعرض المقترح للمناقشة والتصويت في جلسة مناقشة وإقرار الموازنة المسائية.
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