بشأن الرواتب... هذا ما يعمل عليه أحد النواب قبل الجلسة المسائيّة

يعمل النائب علي حسن خليل على صيغة أو اقتراح بشأن الزيادات على الرواتب، على أن لا تقل بحدّها الادنى عن 5 ملايين ليرة، ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

وسيُعرض المقترح للمناقشة والتصويت في جلسة مناقشة وإقرار الموازنة المسائية.