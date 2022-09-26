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لبنان

دخل البلاد خلسة وحاول سرقة منزل في السفيلة!

Lebanon 24
26-09-2022 | 10:22
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

عند الساعة 20,00 من تاريخ 22-9-2022، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة بكفيا في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده حصول عملية سرقة داخل منزل المدعو (د. ح.) في بلدة السفيلة.
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على الفور، توجّهت دورية من الفصيلة إلى المنزل المذكور، حيث ألقت القبض على الفاعل بالجرم المشهود أثناء قيامه بعملية السرقة، ويدعى:

ر. م. (من مواليد عام 2002، سوري)
وقد تبيّن انه دخل البلاد خلسة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
 
 
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