دخل البلاد خلسة وحاول سرقة منزل في السفيلة!

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:عند الساعة 20,00 من تاريخ 22-9-2022، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة بكفيا في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده حصول عملية سرقة داخل منزل المدعو (د. ح.) في بلدة السفيلة.على الفور، توجّهت دورية من الفصيلة إلى المنزل المذكور، حيث ألقت القبض على الفاعل بالجرم المشهود أثناء قيامه بعملية السرقة، ويدعى:ر. م. (من مواليد عام 2002، سوري)وقد تبيّن انه دخل البلاد خلسة.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.