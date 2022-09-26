قائد الجيش بحث مع فرونتسكا أوضاع لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

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