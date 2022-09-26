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لبنان

كان بداخلها مع عائلته... رصاص يُصيب سيارة عند مفرق مجدلا (صور)

Lebanon 24
26-09-2022 | 10:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ سيارة ب.ط أُصيبت أثناء مرورها على مفرق مجدلا برصاص طائش، وكان في داخلها مع عائلته والسائق، فيما لم يصب أحد منهم.
 
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سيارة

رصاص طائش

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