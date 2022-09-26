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لبنان

ابي رميا: "الوطني الحر" ضد الفراغ الرئاسي

Lebanon 24
26-09-2022 | 10:51
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اكد النائب سيمون ابي رميا ان "الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني بامتياز، فكل قرار سياسي يجب ان يتم الاحتكام به للضمير الوطني وليس للاملاءات الخارجية من اي دولة كانت سوريا او فرنسا او المانيا او السعودية او غيرها".
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وفي حديث لبرنامج "هلق شو" عبر الجديد، قال ابي رميا ان "التدخلات الخارجية لا تكون لصالح السيادة والاستقلال"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على افضل العلاقات مع كل الدول، لكن من دون ان نمتثل الى تدخلاتها، بل يجب ان نحتكم للداخل في اتخاذ القرارات، وللأسف هناك قوى سياسبة محلية تنتظر الاملاءات في الاستحقاقات".
 
كما وشدد ابي رميا على "ضرورة ان يكون هناك رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الاول، والتيار الوطني الحر اعلن اكثر من مرة انه ضد الفراغ لذا اتهامه بالسعي للفراغ مرفوض".
  
 
وعن امكانية تصويت "التيار الوطني الحر" على الموازنة قال ابي رميا: "هذه الموازنة لا رؤية اصلاحية فيها ولا تأتي ضمن خطة التعافي للأسف لكن اذا رأينا ان اقرارها رغم كل سيئاتها أفضل من عدم اقرارها سنصوت لها". 
  
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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