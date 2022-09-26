بشأن سعر دولار "صيرفة".. هذا ما أعلنه مصرف لبنان اليوم

أعلَن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 86 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

يُشار إلى أن دولار "صيرفة" حافظ على استقراره عند السّعر المُشار إليه وهو 29800 ليرة لبنانية.