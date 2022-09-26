كلمة مُرتقبة لنصرالله قريباً.. هذا موعدها

يتحدّث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الحفلِ التكريمي الذي يُقامُ وفاءً وتقديراً للعلامة الرّاحل السيد محمد علي الأمين، وذلك يومَ السبت المقبل عندَ الساعةِ الرابعةِ عصراً في حسينية السيدة زينب عليها السلام في بلدة شقرا الجنوبية.

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