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لبنان

حمية بحث مع وفد فرنسي في تفعيل التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا

Lebanon 24
26-09-2022 | 11:20
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اجتماعاً في مرفأ بيروت مع وفد رسمي فرنسي ضمّ رئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور الوزير السابق رينو موسولييه ومدير عام مرفأ مرسيليا ايرفيه مارتيل.
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كذلك، شارك في الاجتماع وفدٌ كبيرٌ من منطقة بروفانس والالب والكوت دازور، بحضور مدير عام اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، ووفد من السفارة الفرنسية في لبنان برئاسة رئيس القسم الاقتصادي فرانسوا سبورير.

وأبدى حميه "استعداد مرفأ بيروت وباقي المرافق التابعة للوزارة، لتفعيل التعاون مع كافة مرافق الدول الصديقة في العالم لما فيه مصلحة تفعيل عملها وتحسين الخدمات فيها"، لافتا إلى "أهمية تفعيل التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال قطاع المرافئ والنقل البحري".

وبعد الاجتماع، جال الوفد الفرنسي برفقة عيتاني، في أرجاء المرفأ.
 
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