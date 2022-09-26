بعد إقرار الموازنة.. كم سيبلغ الدولار الجُمركي؟

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة إقرار موازنة العام 2022، مساء اليوم في البرلمان، أن الحكومة ستعتمدُ سعر 15 ألف ليرة للدولار الجُمركي حتى نهاية العام 2022.

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وكان المجلس النيابي أقرّ رسمياً، اليوم الإثنين الموازنة العامة، وقد صوت لصالحها 63 نائباً فيما اعترض 37 آخرون عليها في حين امتنع 6 نواب عن التصويت.

وبحسب الأرقام، فإن النفقات في الموازنة بلغت 40873 مليار ليرة في حين أنّ الإيرادات بلغت 29986 مليار ليرة.