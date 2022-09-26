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لبنان

بعد إقرار الموازنة.. كم سيبلغ الدولار الجُمركي؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 11:47
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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة إقرار موازنة العام 2022، مساء اليوم في البرلمان، أن الحكومة ستعتمدُ سعر 15 ألف ليرة للدولار الجُمركي حتى نهاية العام 2022.
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وكان المجلس النيابي أقرّ رسمياً، اليوم الإثنين الموازنة العامة، وقد صوت لصالحها 63 نائباً فيما اعترض 37 آخرون عليها في حين امتنع 6 نواب عن التصويت. 
 
وبحسب الأرقام، فإن النفقات في الموازنة بلغت 40873 مليار ليرة في حين أنّ الإيرادات بلغت 29986 مليار ليرة. 
 
وتعليقاً على مسألة الدولار الجُمركي، قال النائب آلان عون: "تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه".
 
وفي سياق آخر، لفت عون إلى أنه "كان هناك في الجلسة منطق معالجة الأمور ومنطق آخر يريد إبقاء الأمور بحالة الفوضى"، وأردف: "أريد أن أسأل ما الفائدة من "بيع الشعبوية والحكي الحلو" من دون المناقشة والتحسين؟".
 
وتابع: "ما فينا ما نعمل شي ونضل نحكي ولا يمكننا الإكتفاء بالمعارضة "يعني ما بدن الحكومة ولا بدن يشاركو فيها ولا بدن يعملو شي".

 
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