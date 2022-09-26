بالأرقام.. كيف باتت الرواتب بعد إقرار الموازنة؟

تضمّنت موازنة العام 2022 التي أقرّها مجلس النواب، اليوم الإثنين، زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، بمعدل 3 أضعاف على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

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وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.

وبحسب الأرقام، فإنّ الراتب الأساسي للموظف والبالغ 2 مليون ليرة على سبيل المثال، سيُصبح 6 مليون ليرة بعد زيادته 3 مرّات.