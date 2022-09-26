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لبنان

"لا علاقة لنا بهذا الأمر".. ما الذي أعلنه علي حسن خليل بعد إقرار الموازنة؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 12:17
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد اقرار مشروع موازنة 2022 أن "ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من عدم وجود موازنة والاستمرار في التخبط"، وأضاف: "حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني التصويت ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام".
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واشار الى ان "مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار"، وقال: "لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية".

وشدد على أن "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، أجاب بأنه 15 ألف ليرة".
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