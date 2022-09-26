"لا علاقة لنا بهذا الأمر".. ما الذي أعلنه علي حسن خليل بعد إقرار الموازنة؟

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد اقرار مشروع موازنة 2022 أن "ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من عدم وجود موازنة والاستمرار في التخبط"، وأضاف: " حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني التصويت ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام".

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