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لبنان

نائب "حزب الله" يكشف: هذا ما فعلناه بشأن الموازنة

Lebanon 24
26-09-2022 | 12:25
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أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، من مجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن الكتلة التي ينتمي إليها "نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية".
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