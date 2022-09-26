نائب "حزب الله" يكشف: هذا ما فعلناه بشأن الموازنة

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، من مجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن الكتلة التي ينتمي إليها "نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية".

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