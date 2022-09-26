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لبنان

سؤالٌ من باسيل لبرّي خلال جلسة المُوازنة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 12:36
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سأل رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة إقرار الموازنة: "من صوت على المادة بنداً بنداً وكان مع، وفي الآخر صوت ضد، هيدا كيف منحسبو؟".
 
وكان مجلس النواب أقرّ، اليوم الإثنين، مشروع موازنة العام 2022، وذلك خلال جلسته المسائية في ساحة النجمة والتي حضرها 106 نواب.

وصوّت 63 نائباً لصالح إقرار مشروع الموازنة فيما اعترض 37 نائباً عليه، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت.

وبحسب الأرقام، فإن النفقات في الموازنة بلغت 40873 مليار ليرة في حين أنّ الإيرادات بلغت 29986 مليار ليرة. 

وتضمنت الموازنة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة بمعدل 3 مرات على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
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وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. 

كذلك، فقد بيّنت أرقام واردات الموازنة أنه سيتم احتساب الدولار الجُمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية. 

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