عون: ما الفائدة من الشعبوية من دون المناقشة والتحسين؟

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قال النائب آلان عون في تصريح له من مجلس النواب بعد جلسة إقرار الموازنة، اليوم الإثنين، إنّ "تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه".وفي سياق آخر، لفت عون إلى أنه "كان هناك في الجلسة منطق معالجة الأمور ومنطق آخر يريد إبقاء الأمور بحالة الفوضى"، وأردف: "أريد أن أسأل ما الفائدة من "بيع الشعبوية والحكي الحلو" من دون المناقشة والتحسين؟".وتابع: "ما فينا ما نعمل شي ونضل نحكي ولا يمكننا الإكتفاء بالمعارضة "يعني ما بدن الحكومة ولا بدن يشاركو فيها ولا بدن يعملو شي".