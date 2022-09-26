بعدما قتل والده.. مطلوبٌ يقع بقبضة الجيش في الهرمل

أوقف الجيش المطلوب "ع. ق" في منطقة القصر شمال قضاء الهرمل على الحدود اللبنانية - السورية، وذلك بعد إطلاقه النار على والده أمس في بلدة سعدنايل مما ادى الى مقتله.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد جرى نقل المطلوب إلى أحد المراكز العسكرية تمهيداً لتسليمه إلى القضاء المُختص.

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كذلك، أوقفت دورية من "مخابرات الجيش" في منطقة الدورة السوريين (س.ح.) و(ع.ع.) لتأليفهما عصابة خطف مقابل فدية مالية في محلة برج حمود، وقيامهما بتعاطي المخدرات والتجول من دون أوراق ثبوتية وقيادة دراجة نارية مسروقة.

مع هذا، فقد تبين أنه توجد في حق الموقوف "ع.ع." مذكرة توقيف بجرم ترويج عملة مزورة وبلاغ بحث وتحر بجرم الفرار من سجن قصر عدل بيروت بتاريخ 7 / 8 / 2022، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.