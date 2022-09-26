هل يزور ميقاتي بعبدا غداً؟

علم "لبنان24" ان الاتصالات السياسية بشأن الملف الحكومي مستمرة، وبالتالي فلا زيارة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا غداً كما تردد في بعض وسائل الاعلام".

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