Advertisement

لبنان

هل يزور ميقاتي بعبدا غداً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-09-2022 | 13:54
A-
A+
Doc-P-994476-637998225217592358.jpg
Doc-P-994476-637998225217592358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" ان الاتصالات السياسية بشأن الملف الحكومي مستمرة، وبالتالي فلا زيارة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا غداً كما تردد في بعض وسائل الاعلام".
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي‬⁩ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نؤكد تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية
lebanon 24
27/09/2022 00:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": انتهاء الاجتماع بين الرئيس نجيب ميقاتي والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في السراي الحكوميّ
lebanon 24
27/09/2022 00:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: هناك اهتمام غربي بلبنان بالحد الأدنى وأريد أن يعرف الشعب اللبناني ذلك
lebanon 24
27/09/2022 00:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
27/09/2022 00:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نجيب ميقاتي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-09-26
17:33 | 2022-09-26
16:55 | 2022-09-26
16:18 | 2022-09-26
16:14 | 2022-09-26
16:09 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website