إلى جميع الموظفين.. هل ستُدفع زيادات الرواتب مطلع تشرين الأول؟

أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أنه "إن لم تصدر الموازنة في الجريدة الرسمية الخميس أو في الملحق السبت، فسيتقاضى الموظفون والعسكريون الرواتب من دون زيادات ولا مساعدات في ١ تشرين الاول".

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