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لبنان

جدولٌ جديد يكشف قيمة الرّواتب الجديدة.. هكذا أصبحت "معاشاتكم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2022 | 14:49
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أوضحت مصادر نيابيّة لـ"لبنان24" تفاصيل البند الذي تضمنته موازنة العام 2022 بشأن الزّيادة على رواتب موظفي القطاع العام على اختلاف فئاتهم.

وفي الأساس، فإن الموازنة نصّت على زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة بمعدل 3 مرات على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
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وتعليقاً، على هذا الكلام، قالت المصادر النيابية إنّ ما سيحصل هو التالي: كل أساس راتب سيزداد 3 مرات. فعلى سبيل المثال، فإن أساس راتب موظّف بقيمة 5 مليون ليرة، سيُصبح 15 مليون ليرة. هنا، فإنّ الزيادة كانت 10 مليون ليرة، وبالتالي لم تتعدّ مبلغ الـ12 مليون ليرة.

أما في حال كان أساس راتب موظف بقيمة 10 مليون ليرة لبنانية، فإنه لن يُصبح 30 مليون ليرة، بمعنى أنه لن يزداد 3 مرات، والسبب هنا أن قيمة الزيادة ستكون 20 مليون ليرة فوق الراتب الأساسي، وهي تفوق رقم 12 مليون ليرة الذي حددته الموازنة كحدّ أقصى للزيادة. 

ولهذا، فإن الموظف الذي يبلغ أساس راتبه 10 مليون، سيحصل على زيادة 12 مليون ليرة فقط، أي أن أساس راتبه سيُصبح 22 مليون ليرة وليس 30 مليوناً.
 
وفي ما يلي جدول توضيحيّ للرواتب الجديدة: 
 
*الزيادة على الرواتب لا تقلّ عن 5 مليون ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة كما نصّت موازنة العام 2022 التي أقرّت اليوم الإثنين بتاريخ 26 أيلول 2022*
 
*كل موظف يكون أساس راتبه أدنى من 2 مليون ليرة، فإن الأساس الجديد للراتب سيكون 5 مليون ليرة*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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