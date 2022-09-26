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لبنان

نائبٌ انسحبَ من جلسة التصديق على الموازنة.. من هو؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 16:14
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أعلنت امانة الإعلام في حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان، أن "رئيس حزب الوطنيين الاحرارالنائب كميل شمعون انسحب من الجلسة المسائية المخصصة للتصديق على موازنة 2022، لافتقادها للمصداقية مع خلوها من أي خطة اصلاحية".
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واكد أنه "كان حري ان نكون نناقش موازنة 2023 بدل التغطية على فشل الحكومة الحالية في مواجهة الأزمات التي مرت على الوطن خلال العام الحالي".
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