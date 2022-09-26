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لبنان

وزير كشفه.. ما هو الأمر الذي شجّع الدولة للسير بزيادة الرواتب؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 16:18
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أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "وزارته ساهمت في سد الفجوة في ‎عجز الموازنة بما يفوق مبلغ الـ5 آلاف مليار ليرة لبنانية، مما شكل دفعاً إضافياً لقرار الحكومة بالسير بزيادة الرواتب للقطاع العام".
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