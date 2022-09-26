وزير كشفه.. ما هو الأمر الذي شجّع الدولة للسير بزيادة الرواتب؟

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "وزارته ساهمت في سد الفجوة في ‎عجز الموازنة بما يفوق مبلغ الـ5 آلاف مليار ليرة لبنانية، مما شكل دفعاً إضافياً لقرار الحكومة بالسير بزيادة الرواتب للقطاع العام".

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