مواقف تعطي انطباعاً بالوسطية

قرأت مصادر محايدة في مواقف مرشّح رئاسي بارز للرئاسة، بأنها تعطي انطباعاً، وكأنه وسطي، ولا ينتمي إلى تحالف 8 آذار، كما هو معروف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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