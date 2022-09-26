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لبنان
مواقف تعطي انطباعاً بالوسطية
Lebanon 24
26-09-2022
|
17:33
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قرأت مصادر محايدة في مواقف مرشّح رئاسي بارز للرئاسة، بأنها تعطي انطباعاً، وكأنه وسطي، ولا ينتمي إلى تحالف 8 آذار، كما هو معروف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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