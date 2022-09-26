تخوّف من انتقال التوتّرات إلى بيروت

تخوّف أمنيون من انتقال التوترات المفتعلة إلى العاصمة بعد طرابلس وصيدا، وتساءلت عن أهداف الإشكالات الأمنية في عاصمتي الشمال والجنوب، ومَنْ يقف وراءها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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