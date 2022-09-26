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لبنان
تخوّف من انتقال التوتّرات إلى بيروت
Lebanon 24
26-09-2022
|
17:45
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تخوّف أمنيون من انتقال التوترات المفتعلة إلى العاصمة بعد طرابلس وصيدا، وتساءلت عن أهداف الإشكالات الأمنية في عاصمتي الشمال والجنوب، ومَنْ يقف وراءها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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