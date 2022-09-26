آخر معطيات التحقيق بفاجعة "زورق طرطوس".. ماذا كُشف عن المُتهم بعملية التهريب؟

لا عدد نهائياً لركاب القارب الذي غرق قبالة شاطئ مدينة طرطوس السورية، إذ تتضارب المعلومات حول عدد من كانوا على متنه لحظة إبحاره، وإنْ كانت تقديرات ناجين تشير إلى أنّهم لا يقلّون عن 150 شخصاً، في حين تمّت استعادة 19 جثة منهم حتى ظهر أمس (تسعة لبنانيين و10 فلسطينيين).

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وذكرت صحيفة "الديار" إلى أنه حتى الآن، لم يتم التعرّف على عشرات ضحايا، ولحل هذه المعضلة بات حرياً بأهالي المفقودين اجراء الفحوصات (دي ان اي) لاثبات هوية الجثث التي ما تزال موجودة في براد مستشفى الباسل في طرطوس.



وحتى مساء الأمس، بلغ عدد ضحايا المركب 100 ضحية، لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، في حين أن عدد المفقودين ما زال غير معروف حتى اللحظة، وتشير التقديرات الى انهم اكثر من 50 مفقوداً، خصوصاً ان قيادات مخيم نهر البارد اعلنت انه بعد التعرف على سبعة شهداء ما زال هناك 15مفقوداً، وعدد الناجين من الحادث 2.

ووفقاً لصحيفة "الأخبار"، فإنّ الغموض يعودُ إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكشف بعد عن العدد النهائي لركاب القارب، في انتظار انتهاء التحقيقات مع الموقوف بلال د. (مواليد 1983)، الملقب بأبي علي نديم، ابن بلدة ببنين في عكّار، المتهم الرئيسي والمشرف على عملية التهريب.