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لبنان

بعد الاشتباكات.. هكذا تحرّك الجيش في وادي خالد ليلاً

Lebanon 24
27-09-2022 | 00:01
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نفذت وحدات من الجيش خلال ساعات الليل الماضية، انتشاراً كثيفاً في منطقة وادي خالد - عكار، وذلك عقب اشتباكات مُسلحة شهدتها المنطقة، أمس، ونتج عنها سقوط 5 إصابات.
 
وعملت وحدات من الجيش حواجز ثابتة ومتنقلة في منطقة البقيعة، كما جرى تفتيش المارة والتدقيق بأوراقهم الثبوتية، في حين جرى تسيير دوريات وسط هدوء تامّ يُخيّم على المنطقة.
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