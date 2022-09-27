بعد الاشتباكات.. هكذا تحرّك الجيش في وادي خالد ليلاً

نفذت وحدات من الجيش خلال ساعات الليل الماضية، انتشاراً كثيفاً في منطقة وادي خالد - عكار، وذلك عقب اشتباكات مُسلحة شهدتها المنطقة، أمس، ونتج عنها سقوط 5 إصابات.

وعملت وحدات من الجيش حواجز ثابتة ومتنقلة في منطقة البقيعة، كما جرى تفتيش المارة والتدقيق بأوراقهم الثبوتية، في حين جرى تسيير دوريات وسط هدوء تامّ يُخيّم على المنطقة.